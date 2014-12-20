В Одессе зажгли главную елку города

Как передает корреспондент УНИАН, елку открыл и дал старт новогодним и рождественским мероприятиям городской председатель Геннадий Труханов. Он поздравил собравшихся детей с Днем Святого Николая, наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

«Сегодня такой день, что если кто-то из нас чего-то очень захочет и попросит, то Святой Николай обязательно поможет воплотиться мечте в реальность. Главное - верить в чудо, и оно обязательно произойдет», - сказал Труханов.

На площади состоялась театрализованная постановка о Святом Николае, в которой приняли участие воспитанники Детской театральной школы и ансамбля «Anima». Развлекательная программа продолжилась праздничным хороводом вокруг главной новогодней елки города, подарками и детской дискотекой.

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Высота елки с верхушкой составляет 20 метров, ширина – 9 метров. Собрана она из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья.

Елка увенчана сине-желтой многоконечной звездой и украшена белыми снежинками и светодиодными игрушками в форме шаров. Главное украшение состоит из гирлянд и дюролайта (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами), общая протяженность которых составляет около 4-х километров. 100 тыс. светодиодов горят тремя основными цветами: зеленым, синим и золотистым (тепло-белым).