Порошенко на Генассамблее ООН потребует введения миротворцев на Донбасс - Ельченко

Глава государства представит несколько новых инициатив, и в частности по поводу милитаризации оккупированного Крыма.

Президент Петр Порошенко 24-26 сентября на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций потребует развертывания миротворческих сил на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время заседания пресс-клуба МИД в Киеве.

"Как и в прошлые годы, планируется и готовится визит президента на Генеральную ассамблею ООН. Он имеет условно такие временные рамки на сегодняшний день с 24 до 27 сентября, но это все будет подтверждаться", - сказал Ельченко.

Он добавил, что 26 сентября президент Петр Порошенко будет выступать на Генассамблее сразу после обеденного перерыва.

"Выступление будет касаться не только проблем ООН, а таких вопросов, которые Украина имеет к Организации Объединенных Наций, и в первую очередь будет подчеркнуто то, о чем президент говорит постоянно, почти каждый день, что мы будем продолжать настоятельно требовать, бороться за одобрение решения по развертыванию на Донбассе миротворческой операции под эгидой ООН", - подчеркнул Ельченко.

Он сказал, что в вопросе миротворцев из-за деструктивной позиции РФ не удается найти понимания хотя бы в отношении базовых основ по развертыванию миротворцев.

Также президент во время выступления поднимет вопрос блокирования Россией судов, следующих в Азовское море.

"Я думаю, президент обязательно вспомнит вопрос Голодомора, поскольку в этом году исполняется 85 лет этой трагедии и мы будем пытаться подготовить и принять во время этой сессии специальную декларацию Генеральной ассамблеи ООН, посвященную этому событию", - заявил посол.

Также Порошенко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, с министром иностранных дел Эквадора, потому что эта страна в этом году председательствует в Генассамблеи ООН. Состоятся и другие двусторонние встречи. В настоящее время эти встречи согласовываются.

Кроме того, Порошенко встретится с руководителями украинских организаций в США, с руководством еврейских организаций и представителями бизнеса.

Отдельно он сказал, что украинская сторона готовит целый ряд инициатив, но не стал раскрывать детали. По его словам, Российскую Федерацию "ждет несколько очень неприятных сюрпризов" в отношении Крыма и милитаризации полуострова, а также в отношении Донбасса.

Как сообщал УНИАН, по итогам последней встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата", которая состоялась 12 июня в Берлине, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил позицию, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны получить реальный мандат по разоружению незаконных вооруженных формирований и поиску скрытого тяжелого оружия на всей территории оккупированного Донбасса. По его мнению, полномочия миротворцев не должны ограничиваться только сопровождением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

При этом Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия против предложения Украины и США, чтобы миссия ООН взяла под контроль оккупированный Донбасс для организации выборов.

В то же время Климкин сказал, что "нормандская четверка" предметно обсудила вопросы развертывания миротворческой миссии ООН.