В Польше открыли уголовное дело против главы Украинского общества

По словам главы МИД, украинская сторона выступает категорически против судебного преследования одного из ведущих деятелей украинской громады Польши.

В польше началось уголовное производство против одного из лидеров украинской громады, известного историка Григория Куприяновича, на которого подали судебный иск за якобы пренебрежительные заявления на памятных мероприятиях украинской громады в Сагрине 8 июля.

Об этом в Faccebook сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«В Польше все-таки началось уголовное производство против одного из лидеров украинской громады, известного историка Григория Куприяновича. Люблинский воевода пан Пшемыслав Чарнек подал на него в суд за то, что тот 8 июля этого года выступил с речью в селе Сагрынь (Польша) на открытии памятника местным украинским крестьянам, которые в 1944 году стали жертвами карательной акции подразделения Армии Крайовой», - указал министр.

«Виной» Г. Куприяновича, насколько я понимаю, стало то, что он «имел смелость» сказать, кто был жертвой, а кто совершил преступление, то есть еще раз озвучил давно известные факты, которые до сих пор никому даже в голову не приходило отрицать. Однако ситуация изменилась с принятием в этом году в Польше новой редакции Закона «Об Институте национальной памяти», - подчеркнул Климкин.

Глава МИД напомнил, что новый закон вызвал острую международную критику, в частности в Украине, США и Израиле.

«Мы категорически против того, чтобы судебный механизм использовался для преследования одного из ведущих деятелей украинской громады Польши, который, кстати, чрезвычайно много делает для польско-украинского исторического примирения», - заявил министр.

По его мнению, гражданское общество Польши имеет серьезные основания для тревоги, ведь именно такие региональные прецеденты, направленные, к тому же, против представителя национального меньшинства, неоднократно становились в разных странах началом широкого наступления на демократию.

Напомним, окружная прокуратура в городе Замосць Люблинского воеводства ранее открыла следствие по делу высказываний председателя Украинского общества Григория Куприяновича, с которыми он выступил во время памятных мероприятий в Сагрыни, посвященных чествованию украинцев, убитых во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

По словам заместителя окружного прокурора в Замостье Эвы Кузницкой, речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного оскорбления польского народа или Республики, за что грозит лишение свободы до трех лет.

В прокуратуру по делу слов Куприяновича обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества во время своего выступления сравнил события в Сагрыни в 1944 году с событиями на Волыни в 1943 году и, как сказал Чарнек, «приравнил 130 тысяч жертв (поляков) геноцида ( якобы совершенного украинскими националистами - ред.) с несколькими сотнями гражданских украинцев, которые погибли в Сагрыни 10 марта 1944 года», что «может быть преступлением». С точки зрения польского воеводы, Куприянович своими высказываниями мог выразить пренебрежение к польскому народу.