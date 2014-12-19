В АП намерены поднять минимальный возраст судей
Совет по вопросам судебной реформы при президенте Украины хочет повысить возраст для граждан, которых назначают на должности судей.
Как сообщает INSIDER, для этого советники президента считают необходимым внести соответствующие изменения в Конституцию.
Заместитель главы АП, координатор совета Алексей Филатов напомнил, что действующая Конституция позволяет быть судьями с 25 лет.
По мнению Филатова, это слишком низкий порог, так как 25-летний человек не может стать профессиональным судьей, не имея не только профессионального, но и жизненного опыта.
"Поэтому в качестве примера в Конституции будет меняться требование для судьи относительно порогового возраста", - сказал он.
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По словам Филатова, конституционные изменения могут предусматривать объединение в один орган Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время он уточнил, что "такое решение не является на данный момент окончательно принятым".
В АП также надеются, что изменения в Конституцию будут внесены парламентом довольно быстро. "Мы надеемся, что этот процесс будет завершен не позднее, чем в первых двух кварталах следующего года", - сказал Филатов.