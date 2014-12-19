В АП намерены поднять минимальный возраст судей

Как сообщает INSIDER, для этого советники президента считают необходимым внести соответствующие изменения в Конституцию.

Заместитель главы АП, координатор совета Алексей Филатов напомнил, что действующая Конституция позволяет быть судьями с 25 лет.

По мнению Филатова, это слишком низкий порог, так как 25-летний человек не может стать профессиональным судьей, не имея не только профессионального, но и жизненного опыта.

"Поэтому в качестве примера в Конституции будет меняться требование для судьи относительно порогового возраста", - сказал он.

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По словам Филатова, конституционные изменения могут предусматривать объединение в один орган Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей. В то же время он уточнил, что "такое решение не является на данный момент окончательно принятым".

В АП также надеются, что изменения в Конституцию будут внесены парламентом довольно быстро. "Мы надеемся, что этот процесс будет завершен не позднее, чем в первых двух кварталах следующего года", - сказал Филатов.