"Мира, развития и процветания": лидеры иностранных государств продолжают поздравлять украинцев с Днем Независимости

В адрес президента продолжают поступать поздравления с Днем Независимости Украины от руководителей других стран.

Лидеры иностранных государств продолжают поздравлять украинцев с Днем Независимости, желают мира, развития и процветания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем поздравлении отметил, что Азербайджан и Украина связаны традиционно дружескими отношениями.

«Верю, что развитие и углубление нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества будут способствовать процветанию наших стран и народов», - написал он.

Лидер Азербайджана пожелал украинцам мира и процветания.

В своем приветствии президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что Украина и Казахстан могут укрепить отношения.

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«За годы суверенного развития Украины прошла путь важных преобразований, достигнув значительных результатов в деле государственного строительства, укрепления экономического потенциала и повышения авторитета страны на международной арене. Астану и Киев связывают прочные традиции дружбы и взаимопонимания, которые служат надежной основой для расширения и укрепления двусторонних отношений», - написал он.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал украинцам мира, прогресса и процветания.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил развитие двусторонних отношений и пожелал украинцам мира, благополучия и процветания.

Главу государства и народ Украины также поздравили президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Абу-Даби шейх Халиф бин Заид Аль Нагайян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Эмирата Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу- Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мохамед бин Заид Аль Нагайян, пожелавшие благосостояния, развития и процветания.

Также президента и украинцев поздравил президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси отметил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества и пожелал украинцам прогресса и процветания.

Президент Индии Рам Натх Ковинд отметил дружеские отношения между странами, основанные на взаимной доброжелательности и понимании.

«С нетерпением ждем дальнейшего усиления наших двусторонних связей в течение ближайших лет», - говорится в поздравлении.

Президент Индии пожелал украинцам мира, развития и процветания.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры европейских стран присылают в адрес президента Петра Порошенко поздравления по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.