"Помним борьбу за свободу": лидеры европейских стран поздравили украинцев с Днем Независимости

Лидеры европейских стран присылают в адрес президента Петра Порошенко поздравления по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, президент Литвы Даля Грибаускайте пожелала Украине процветания, мира и единства.

Читайте такжеКак во Львове отмечают День Независимости (фоторепортаж)

Грибаускайте отметила, что 27 лет назад, когда Украина провозгласила свою независимость, и в последние годы тяжелых испытаний украинский народ продемонстрировал всему миру, что он заботится о свободе и готов бороться за нее, принимая ответственность за собственное будущее и за развитие государства.

«С такими решительными, сильными и свободными духом гражданами Ваша страна является и будет оставаться свободной. В Литве мы хорошо помним достойную борьбу наших друзей за свободу и единство. Я искренне желаю Вам беречь это и хранить решимость на сложном, но очень нужном пути реформ. Литовский народ будет оставаться Вашим верным другом и помощником в деле развития Украины как успешного, независимого, европейского и демократического государства на континенте», - отмечается в поздравлении.

Читайте такжеСлава Украине: в Киеве прошел военный парад ко Дню Независимости (фоторепортаж)

Президент Литвы подчеркнула, что для Украины важно продолжать объединять общество ради работы, направленной на обеспечение экономического восстановления, процветания и безопасности всего населения.

«Все украинцы должны почувствовать национальный успех. Это большая ответственность для будущего Вашего государства и отчетность перед всеми, кто защищал свободу Украины, кто устанавливал и развивал ее», - отметила она.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис пожелал украинцам мира и процветания, подтвердив постоянную поддержку Румынией суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Хочу еще раз выразить поддержку европейским амбициям Вашей страны и их реализации через демократические преобразования, которыми смогут равноправно пользоваться все граждане Украины, в том числе лица, принадлежащие к румынскому национальному меньшинству», - отмечается в поздравлении.

Лидер Болгарии Румен Радев пожелал народу Украины мира и благополучия.

«Болгария будет продолжать поддерживать европейский выбор украинского народа, а также помогать осуществлять реформы и утверждать принципы демократии и верховенства права в вашей стране», - написал он.

В приветствии президента Венгрии Яноша Адера отмечается, что Венгрия последовательно поддерживает граждан Украины во всех усилиях в интересах защиты территориальной целостности и суверенитета государства.

«Мы придаем большое значение тому, чтобы удалось как можно скорее достичь мирного урегулирования кризиса на востоке Украины, и вся Ваша страна могла начать свое продвижение на пути беспрепятственного, мирного развития», - отметил Адер.

По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы ее соседом была сильная и демократическая Украина. Адер пожелал украинцам мира и устойчивого процветания.

Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович пожелала украинцам безопасности и стабильности и заметила, что Хорватия видит и ценит значительный прогресс Украины, несмотря на многочисленные вызовы, и готова поделиться опытом в осуществлении сложных реформ на европейском и евроатлантическом пути.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис передал украинцам пожелания успехов, процветания и мира.

«Хочу еще раз подтвердить неизменную и принципиальную позицию моего правительства в отношении территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также всестороннюю поддержку усилий Вашего правительства в осуществлении важных реформ, которые сделают вашу страну еще ближе к Вашим европейских устремлениям», - отмечается в поздравлении.

Президент Финляндии Саули Ниинистё пожелал украинцам мирного и процветающего будущего.

«Финляндия продолжает осуждать нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Совместно с международным сообществом мы продолжаем политику непризнания незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС является твердой», - отмечается в поздравлении.