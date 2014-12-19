ГПУ объединила все преступления Януковича в одно производство по статье "государственная измена"
Генпрокуратура объединила в одно производство все преступления совершенные командой Януковича со дня его назначения и расследует их как "госизмена" и "создание преступной организации".
Об этом в эфире "5 канала" сообщил генпрокурор Виталий Ярема, пишет Украинская правда.
"Сегодня, согласно консультациям, которые мы проводим и с адвокатами родственников Небесной сотни, и с руководящими специалистами в сфере юриспруденции, мы решили объединить все эти производства в одно единое. Дать ему квалификацию как "государственная измена", в частности и "покушение на государственный лад" - это 109 статья, а также 255 статья - "создание преступной организации" Виктором Януковичем", - сообщил Ярема.
"Мы охватываем период с 2010 года, когда под его давлением на КС были совершены некоторые противоправные действия, связанные с "тушками"… потом следующее решение – изменение государственного строя и, наконец, разворовывание, преследование политиков Луценко, Тимошенко, и в конце концов, что привело к трагическим событиям, заканчивая 20 февраля", - сообщил Ярема.
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"Это все находится в рамках одного производства, которое находится у руководителя управления специальных расследований", - сказал Ярема.
"Мы стараемся показать обществу, что 4 года пребывания на должности Януковича - это преступная организация, целью которой было захватить власть и обогащаться за счет украинцев и нашего государства", - отметил он.
"Мы будем проводить заочное осуждение Януковича, если нам не удасться его привезти в страну", - также заметил он.
Ярема также добавил, что окружение Януковича, его адвокаты и еще 22 человека из санкционного списка ЕС и 29 – в санкционном списке Швейцарии стараются забрать свои средства и снять санкции.
"Я надеюсь, что ни одна копейка из Украины из банков не будет возвращена этим лицам, которые находятся в розыске", - добавил он.