ГПУ объединила все преступления Януковича в одно производство по статье "государственная измена"

Об этом в эфире "5 канала" сообщил генпрокурор Виталий Ярема, пишет Украинская правда.

"Сегодня, согласно консультациям, которые мы проводим и с адвокатами родственников Небесной сотни, и с руководящими специалистами в сфере юриспруденции, мы решили объединить все эти производства в одно единое. Дать ему квалификацию как "государственная измена", в частности и "покушение на государственный лад" - это 109 статья, а также 255 статья - "создание преступной организации" Виктором Януковичем", - сообщил Ярема.

"Мы охватываем период с 2010 года, когда под его давлением на КС были совершены некоторые противоправные действия, связанные с "тушками"… потом следующее решение – изменение государственного строя и, наконец, разворовывание, преследование политиков Луценко, Тимошенко, и в конце концов, что привело к трагическим событиям, заканчивая 20 февраля", - сообщил Ярема.

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"Это все находится в рамках одного производства, которое находится у руководителя управления специальных расследований", - сказал Ярема.

"Мы стараемся показать обществу, что 4 года пребывания на должности Януковича - это преступная организация, целью которой было захватить власть и обогащаться за счет украинцев и нашего государства", - отметил он.

"Мы будем проводить заочное осуждение Януковича, если нам не удасться его привезти в страну", - также заметил он.

Ярема также добавил, что окружение Януковича, его адвокаты и еще 22 человека из санкционного списка ЕС и 29 – в санкционном списке Швейцарии стараются забрать свои средства и снять санкции.

"Я надеюсь, что ни одна копейка из Украины из банков не будет возвращена этим лицам, которые находятся в розыске", - добавил он.