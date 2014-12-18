Соавтор "законов 16 января" Олийнык, разыскиваемый ГПУ, рассказал о своей жизни в Ялте

Бывший депутат от "Партии регионов" Владимир Олийнык, которого в начале декабря Генпрокуратура объявила в розыск, находится в Москве, где он и встретился с корреспондентом ТСН.

В столице России Олийнык находится около месяца, а живет в Ялте, там снимает квартиру и "приглядывает" за недвижимостью своих экс-коллег, которые по известным причинам не могут теперь пересекать украинскую границу.

В Украину экс-регионал обещает вернуться, но не при нынешней власти, которую со смехом называет "хунтой". Олийнык уверен, что на нем устроят показательное судопроизводство за то, что голосовал за "драконовские законы". Законы, принятые ручным голосованием в Раде 16 января 2014 года, экс-нардеп не считает диктаторскими и уверяет, что они соответствуют всем европейским нормам.

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"Как только там будет правосудие и люстрируют всех судей, ибо я сейчас вернусь, пойду в суд, того судью будут мордовать, чтобы действовал в интересах власти", - высказывает свои опасения разыскиваемый прокуратурой экс-депутат.

Объявление о подозрении в организации незаконного процесса голосования за "диктаторские законы" было вынесено Владимиру Олийныку только 1 декабря, после сложения народными депутатами Украины VIІ созыва своих полномочий. Перед тем согласия на привлечение его к уголовной ответственности ВРУ не давала.