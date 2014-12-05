Раде предложили запретить депутатам, которые голосовали за «законы 16 января», быть в руководстве комитетов

Об этом сообщается на сайте парламенте.

В то же время текста пояснительной записки к этому законопроекту (№1269) на сайте пока что не обнародовано.

Между тем в комментарии, переданном УНИАН пресс-службой партии "УДАР", Каплин отмечает, что проектом предлагается «запретить политикам, которые голосовали за «диктаторские» законы 16 января, занимать руководящие должности в парламентских комитетах».

По его словам, до того, как были распределены комитеты, депутатов уверяли, что ни один из тех, кто голосовал за законы 16 января, не войдет в руководящий состав комитетов. «Однако вчера аж 14 парламентариев, которые поддержали диктаторские законы, таки вошли и получили одну из руководящих должностей. Это недопустимо», - подчеркнул Каплин.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 декабря, Верховная Рада приняла постановление об избрании глав, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР VIII созыва (№ 1009).

Однако этим постановлением не избраны руководители Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по вопросам регламента и организации работы ВР и Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В проекте постановления были предложены в этих комитетах на должности первых заместителей и заместителей председателей комитетов те народные депутаты, которые в Верховной Раде VII созыва голосовали за «диктаторские» законы 16 января.

Вчера осталось непонятным, были ли исключены из текста постановления эти кандидатуры депутатов, которые голосовали за «диктаторские» законы 16 января. Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, ставя проект постановления на голосование, сказал: «Я ставлю на голосование постановление за основу и в целом постановление то, которое было подготовлено рабочей группой, с учетом поправок, которые были объявлены народным депутатом Луценко, Турчиновым... "Батькивщина", Филатов и по численности комитетов». Во время обсуждения этого проекта постановления ни Юрий Луценко, ни Александр Турчинов не сформулировали предложение о том, чтобы изъять эти кандидатуры из текста постановления.

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Не понятно и кого имел в виду Гройсман, говоря о «Батькивщине, скорее всего, Сергея Соболева. Во время обсуждения данного проекта постановления народный депутат Сергей Соболев отметил (согласно стенограмме заседания ВР - УНИАН): «Мы обсуждали на заседании фракции данный проект постановления. Мы поддержим его. Просим учесть заявления глав фракций и депутатских групп относительно исключения из перечня данных комитетов заместителей, а это так как-то странно совпало с теми, кто голосовал за законы 16 числа, января, я имею в виду, из перечня заместителей и секретарей комитетов. Есть соответствующее заявление группы. Пожалуйста, проверьте его, и всех их надо исключить из этого перечня. Второе. Просьба внести правочку, чтобы начали работать комитеты. Минимальная численность должна быть не 11 а 6. Иначе как минимум 6 комитетов не начнут работать. И третье. Мы просим фамилию Филатова поставить в контрольную комиссию по вопросам приватизации как председателя. Это единственная фамилия, которая голосуется».

В то же время Гройсман (согласно стенограмме заседания) говорит лишь об учете относительно количества депутатов в комитетах и о кандидатуре Бориса Филатова на должность председателя Специальной комиссии ВР по вопросам приватизации.

В настоящее время проект постановления еще не подписан председателем ВР. Из комментария Каплина следует, что из постановления не были исключены те кандидатуры из руководства комитетов, которые голосовали за законы 16 января.