Китай готов предоставить Украине помощь под эгидой ООН

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом посол заявил на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

Чжан Сиюнь подчеркнул, что КНР «уважает территориальную целостность Украины, выбор украинского народа», и считает, что ситуацию на востоке Украины можно решить исключительно мирным путем.

Также посол поздравил Гройсмана с избранием на пост руководителя парламента и передал поздравления от председателя Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна.

Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и взаимную поддержку на международной арене.

Читайте такжеКитай стал первой экономикой в мире - МВФ«Совместно с президентом, правительством и парламентом Украины мы готовы развивать отношения в различных направлениях и сферах, чтобы это сотрудничество могли чувствовать все граждане наших стран», - подчеркнул посол КНР.

Он подчеркнул, что парламент Китая готов продолжать сотрудничество с Верховной Радой Украины на уровне руководства, комитетов и групп дружбы.

Гройсман выразил признательность за готовность китайской стороны к дальнейшему сотрудничеству, отметив, что парламентское взаимодействие может быть «хорошим механизмом» для активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах.

«Я готов поддерживать этот диалог», - отметил председатель Верховной Рады, отметив, что «те документы, которые были приняты парламентами наших стран, является хорошей основой для дальнейшего развития сотрудничества».

Гройсман отметил, что сегодня одной из главных задач, которая стоит перед Украиной, является «сохранение территориальной целостности, стабилизация экономической ситуации и борьба с военной агрессией».

«Украине очень важно чувствовать поддержку в преодолении этих сложных вызовов», - добавил он.

Стороны были единодушны в необходимости интенсификации не только экономического, но и культурного и гуманитарного сотрудничества.