Путин на пресс-конференции постоянно покашливает и не выглядит убедительным

С самого начала общения с прессой Путин постоянно покашливает, иногда по два-три раза за фразу.

Он также выглядит не очень убедительным, в его лексике уже несколько раз проскакивали фразы "трудно сказать...", "я даже не знаю...".

Стоит отметить, что за те полчаса, пока Путин говорил об экономике, курс евро вырос на 70 копеек.