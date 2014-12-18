Путин на пресс-конференции постоянно покашливает и не выглядит убедительным
11:42, 18 декабря 2014Политика
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В 11:00 президент РФ Владимир Путин начал традиционную большую пресс-конференцию, на которую были приглашены журналисты со всего мира.
Путин начал большую пресс-конференцию
С самого начала общения с прессой Путин постоянно покашливает, иногда по два-три раза за фразу.
Он также выглядит не очень убедительным, в его лексике уже несколько раз проскакивали фразы "трудно сказать...", "я даже не знаю...".
Стоит отметить, что за те полчаса, пока Путин говорил об экономике, курс евро вырос на 70 копеек.
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