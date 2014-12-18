В Краснодоне боевики не поделили контрабанду

Как сообщил руководитель центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, причина конфликта – в захвате одной из групп террористов секретной базы (боевики называют ее «перевалочный склад») контрабандных грузов, принадлежащей другому бандформированию.

"Правообладатели" контрабандных грузов требуют вернуть захваченное имущество под угрозой применения танков (с этой целью в город введены 2 танка, один из которых заглох на въезде)", - написал он.

Читайте такжеГруппировку "Моторолы" доукомплектовали и выдвинули на первую линию – ИСМежду сторонами конфликта идут напряжённые переговоры, добавил Тымчук.