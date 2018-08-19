Меркель подробно изложила Путину план ввода миротворцев на Донбасс – журналист

Согласно предложениям канцлера, на востоке Украины могут разместить 30-40 тысяч миротворцев.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в деталях изложила ему план введения миротворческой миссии на Донбасс, заявил российский журналист, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

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«На встрече Меркель-Путин, канцлер подробно излагал план введения миротворцев на Донбасс (30-40 тыс) и создание международной администрации там», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры начались примерно в 20:00 по Киеву и завершились около 23:00.

Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания. Как сообщили СМИ, длительное время Меркель и Путин общались без переводчиков.