Меркель подробно изложила Путину план ввода миротворцев на Донбасс – журналист

09:17, 19 августа 2018
Политика
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Владимир Путин и Ангела Меркель / Иллюстрация REUTERS

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в деталях изложила ему план введения миротворческой миссии на Донбасс, заявил российский журналист, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

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«На встрече Меркель-Путин, канцлер подробно излагал план введения миротворцев на Донбасс (30-40 тыс) и создание международной администрации там», - написал он в своем Telegram-канале.

Telegram - aavst

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры начались примерно в 20:00 по Киеву и завершились около 23:00. 

Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания. Как сообщили СМИ, длительное время Меркель и Путин общались без переводчиков.

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Теги: #Донбасс#Путин#Меркель#миротворцы