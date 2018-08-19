Меркель и Путин обсудили ситуацию в Украине и другие вопросы за три часа
01:15, 19 августа 2018Мир
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Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания.
Ангела Меркель и Владимир Путин / REUTERS
Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель начались примерно в 20:00 по Киеву и завершились около 23:00. Формат встречи не предусматривал пресс-конференцию после ее окончания.
Ангела Меркель и Владимир Путин / REUTERS
Как передает РБК, длительное время Меркель и Путин общались без переводчиков.
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Как сообщал УНИАН, перед началом переговоров Путин и Меркель выступили перед журналистами. По словам Меркель, Германия будет добиваться установления режима тишины на Донбассе к началу учебного года. Они также обсудили ситуацию в Сирии и строительство "Северного потока-2".
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