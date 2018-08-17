"Пуделю" Путина недолго осталось: астролог предрек Трампу импичмент

Влад Росс считает, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля была провальной.

Президент США Дональд Трамп навряд ли пробудет на своей должности до конца каденции.

Об этом в интервью УНИАН рассказал астролог Влад Росс.

Читайте также"Полное отторжение старых политиков": астролог рассказал, когда в Украине обновится политическая верхушка

«Как могут складываться отношения между начальником и подчиненным – Путиным и его «пуделем» Дональдом Трампом? Трамп через русские деньги был приведен к власти, на него имеется большой компромат, возможно, он был завербован КГБ еще в 1987 году. Сейчас Трамп должен молиться, чтобы республиканцы в ноябре выиграли на выборах (выборы в Конгресс США, – УНИАН). Если не выиграют, вижу импичмент в начале следующего года. Хотя, в любом случае, вижу импичмент», – прогнозирует астролог.

Он считает, что «Трамп никак срок не досидит». «Ко всему прочему, его встреча с Путиным в Хельсинки 16 июля была провальной. Встреча состоялась вблизи затмения 13 июля – это полностью уничтожило переговоры и его будущее президентское правление. Мне кажется, что Трампу недолго осталось. И вообще, когда я разбирал его гороскоп, то не увидел там политика или хотя бы бизнесмена – я увидел игрока-шулера, артиста и все», – подчеркнул Росс.