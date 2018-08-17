Астролог рассказал, будет ли новое обострение на Донбассе осенью

По словам астролога, самые опасные кризисы и катастрофы для страны он предсказывал на июль и август этого года, которые и случились.

Осенью не стоит ожидать очередного обострения ситуации на Донбассе, так как самый критический момент прошел 27 июля.

Об этом в интервью УНИАН рассказал астролог Влад Росс.

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«Самый критический момент был вблизи огненного затмения Луны 27 июля. Взрывоопасная смесь Марса и Луны могла разгуляться в конце июля и целый август. Конечно, август еще продолжается, но я смотрю, что слишком плохо не стало, и уже быть не должно. Тем более, что последнее солнечное затмение тоже уже произошло 11 августа», – объяснил астролог.

По словам Росса, самые опасные кризисы и катастрофы для страны он предсказывал на июль и август этого года, которые и случились. «Были ужасные ДТП, все время что-то взрывалось, горело. Слава Богу, все, что связано с лунными и солнечными затмениями, уже прошло рубикон. Война на море между Россией и Украиной не началась – я опасался этого. В сентябре и октябре все будет поспокойнее», – заверил астролог.