Завершено расследование по делу в отношении 30 подозреваемых налоговиков времен Януковича

Всего по этому производству наложен арест на имущество на общую сумму почти 5 млрд грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения ущерба на сумму свыше 1,7 млрд грн.

По результатам расследования уголовного производства в отношении работников налоговых органов и участников преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича досудебное расследование завершено в отношении 30 подозреваемых.

Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры, в результате совершенных преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 104 млрд грн, следствие получило достаточные доказательства для сообщения о подозрении 57 лицам, среди которых - 50 налоговиков.

"В настоящее время досудебное расследование завершено в отношении 30 подозреваемых, из которых два человека по результатам судебного разбирательства получили обвинительные приговоры, в отношении одного лица производство закрыто вследствие его смерти, еще 27 подозреваемым и 54 их адвокатам 14 марта 2018 года предоставлен доступ к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время ознакомление стороны защиты продолжается, однако трое подозреваемых и треть защитников к ознакомлению до сих пор не приступили.

"После завершения этой стадии обвинительные акты будут направлены в суд. Местонахождение еще 27 человек устанавливается, они объявлены в розыск", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в ходе расследования 20 подозреваемых по ходатайству следователей и решениям суда находились под стражей, а в отношении еще семи - суд избрал меру пресечения в виде залога на общую сумму 77 млн грн (с последующим уменьшением ее размера на сумму около 22 млн грн).

"После окончания установленного законом максимального срока содержания под стражей, вызванного длительным ознакомлением подозреваемых и их защитников с материалами производства, судом было принято решение о замене подозреваемым ранее избранной меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что всего в рамках этого производства проведено более 3000 следственных действий: более 900 обысков, почти 600 временных доступов к вещам и документам, более 700 осмотров изъятого имущества и документов, более 800 допросов свидетелей, назначено и проведено около 20 судебных экспертиз.

При этом, для обеспечения возмещения ущерба государству в ходе расследования было арестовано 40 домов, более 100 квартир, более 90 земельных участков, более 130 нежилых помещений, более 160 транспортных средств, 1000 вагонов, корпоративные права номинальной стоимостью более 500 млн грн. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме 4,4 млн долларов, 9,8 млн грн, 7,2 тыс. евро, 30 тыс. рублей, также арестованы денежные средства на счетах в сумме 5 млн долларов.

"Всего по указанному производству наложен арест на имущество на общую сумму 4 млрд 889 млн 360 тыс. 275 грн, в том числе изъято денег и ценностей для обеспечения возмещения ущерба на сумму 1 млрд 708 млн 505 тыс. грн", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что в настоящее время Госагентству АРМА уже передано 50 объектов недвижимости, 3 этажа офисных помещений, 22 транспортных средства, корпоративные права юридических лиц на сумму более 500 млн грн.

Однако, как отметили в прокуратуре, подозреваемые и их защитники активно используют право на обжалование решений о наложении ареста на имущество в различных судебных инстанция по одному и тому же объекту неоднократно.

"В случае удовлетворения таких жалоб судом прокурор по требованиям действующего законодательства лишен возможности обжалования принятого решения. Таким образом, защита интересов государства по уголовному производству существенно затруднена законодателем", - пояснили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 нынешних и бывших руководителей налоговой службы.

Спецоперация проводилась в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов - государственных налоговых администраций, причастных к организации и функционированию так называемых «налоговых площадок».

Отмечалось, что в результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Януковича и тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.