Ложкин анонсировал сотрудничество с экс-премьером Грузии и рассказал, как Квиташвили возглавил Минздрав

Об этом сказал глава Администрации президента Борис Ложкин в интервью "Украинской правде".

На замечание, что автор книги "Почему у Грузии получилось?" Лариса Буракова не знает министра здравоохранения Александра Квиташвили как грузинского реформатора, Ложкин ответил: "Его рекомендовал Ладо Гургенидзе, который был премьер-министром Грузии".

"Мы с ним (Гургенидзе) несколько раз встречались за последние три недели. Он будет активно консультировать украинскую власть в вопросе реформ. Я считаю его хорошим специалистом", - заявил глава АП.

"Мы кому-то предлагали (должности в Кабмине), а с кем-то разговаривали как с экспертами. По министерству здравоохранения у нас как-то так получилось, что и кандидатов-то особо не было. И Ладо сказал, что есть очень качественный человек", - добавил Ложкин.

Читайте такжеПрезидент предоставил украинское гражданство экс-главе МВД Грузии

По его словам, "у нас вопрос не только прямого переноса опыта, который был у человека, на нашу территорию".

"К примеру, Квиташвили сразу же сказал, что опыт грузинской реформы очень важен, но здесь реформу здравоохранения, как в Грузии, делать неправильно, здесь должен быть другой подход", - отметил Ложкин.

"Квиташвили до того, как приехать в Грузию и стать министром здравоохранения, более 5 лет работал в Нью-Йорке в сфере здравоохранения, и он хорошо знает американскую систему. У него глобальный взгляд и полное неприятие коррупции", - сказал он.

"И такие люди, на мой взгляд, должны в большом количестве прийти в новую власть, инфицировать ее этим глобальным взглядом, отрицанием коррупции, совсем другим подходом", - считает Ложкин.

По его словам, Эку Згуладзе из Грузии к министру внутренних дел Арсена Авакова не "приставили", а Аваков сам поддержал ее назначение.

Читайте такжеПодбором сотрудников для нового Кабмина занимался лично Ложкин - министр

"Смотрели очень многих людей. К сожалению, надо констатировать, что ситуация с качественными людьми катастрофическая, в принципе, на любую позицию", - сказал он.

Ложкин отметил, что Блок Петра Порошенко рассматривал возможность формировать правительство не по квотному принципу - и в итоге "и часть министров, которая была предложена Блоком Петра Порошенко, - это не представители политической силы".

"Они не политики, за исключением Розенко и в определенной степени Зубко, а независимые менеджеры, технократы... Идеально, конечно, было бы привлечь во все правительство таких людей", - сказал глава АП.

Ложкин также отметил, что "у премьера было право вето на любую фамилию - по тем людям, которые предлагались, он им не воспользовался".

"В целом, наша команда вместе с рекрутинговыми компаниями пропустила около 200 человек, из которых я общался с несколькими десятками", - сказал Ложкин.