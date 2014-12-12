Аваков попросил украинское гражданство для своей будущей заместительницы - экс-главы МВД Грузии (фото)

16:16, 12 декабря 2014
Политика
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Згуладзе написала заявление с просьбой о предоставлении гражданства Украины и сложении гражданства Грузии.

Экатерина Згуладзе / tabula.ge

Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал ходатайство президенту Украины Петру Порошенко о предоставлении украинского гражданства грузинке Экатерине Згуладзе.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

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Згуладзе написала заявление с просьбой о предоставлении гражданства Украины и сложении гражданства Грузии.

"Президент приветствовал мое ходатайство. В понедельник, по факту выхода соответствующего Указа президента о предоставлении гражданства, сделаю заключительную формальность - подпишу в Кабмин представление о назначении Экатерины Згуладзе - Первым замом министра внутренних дел", - отметил Аваков.

Как известно, Згуладзе была министром внутренних дел времен правления Саакашвили и боролась с коррупцией.

Сообщение by Arsen Avakov.

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