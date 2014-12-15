Украина перейдет на страховую медицину к концу 2015 года - министр

Об этом в эфире "Подробностей" рассказал министр здравоохранения Александр Квиташвили.

"Люди которые больше нуждаются, должны больше получать. К концу 2015 году будем запускать страховую медицину", - сказал министр.

По словам Квиташвили, система бесплатной медицины в Украине не работает.

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"Люди платят дважды: сначала из налогов, потом нелегально у врача. Это нечестная система", - подчеркнул он.

Несмотря на сложность ситуации, министр уверен, что реформы можно провести.

"У меня есть люди, с которыми я работаю, они мне помогают, такую реформу проводить нужно так, чтобы общественность понимала, что мы делаем все на благо", - сказал министр.