Украина перейдет на страховую медицину к концу 2015 года - министр
Украина перейдет на систему страховой медицины к концу 2015 года.
Об этом в эфире "Подробностей" рассказал министр здравоохранения Александр Квиташвили.
"Люди которые больше нуждаются, должны больше получать. К концу 2015 году будем запускать страховую медицину", - сказал министр.
По словам Квиташвили, система бесплатной медицины в Украине не работает.
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"Люди платят дважды: сначала из налогов, потом нелегально у врача. Это нечестная система", - подчеркнул он.
Несмотря на сложность ситуации, министр уверен, что реформы можно провести.
"У меня есть люди, с которыми я работаю, они мне помогают, такую реформу проводить нужно так, чтобы общественность понимала, что мы делаем все на благо", - сказал министр.