Порошенко: Россия под видом «гумконвоев» перевозит топливо и стройматериалы для блокпостов

Об этом он сказал во время встречи в Киеве с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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По словам Порошенко, проверка одного из грузов так называемого "гуманитарного конвоя" из России показала, что только в последнем автомобиле были продукты питания, а большая часть конвоя перевозила топливо для танков и материалы для создания блокпостов. «Это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул президент.

Порошенко акцентировал внимание на чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации, в которой оказались люди на территориях, оккупированных боевиками. При этом он подчеркнул, что Украина не оставляет попыток направить гуманитарную помощь, но большая часть ее разворовывается боевиками.

Президент проинформировал, что дал поручение правительству безотлагательно увеличить количество гуманитарных колонн для доставки на Донбасс продовольствия и вещей первой необходимости.

По словам Порошенко, необходимо сделать все для того, чтобы эта помощь досталась тем, кто в ней действительно нуждается, и не была захвачена боевиками.

Он сообщил, что установлены прямые контакты со школами, детсадами, домами для людей преклонного возраста для того, чтобы передать помощь им непосредственно, а местные жители готовы способствовать адресной доставке гуманитарных грузов.

"Я дал поручение Министерству иностранных дел и Министерству социальной политики относительно того, что мы готовы привлекать любую международную гуманитарную помощь, включая использование механизмов Красного Креста и других организаций, для прозрачного и открытого распределения гуманитарной помощи", – отметил Порошенко.

Говоря о ситуации с денежными средствами у населения, президент сообщил, что каждый день банковские учреждения на захваченных территориях страдают от нападений боевиков, и население все меньше может воспользоваться деньгами, которые еще остались.