Появились фотографии девятого российского "гуманитарного конвоя" на Донбассе

21:07, 12 декабря 2014
Политика
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По информации МЧС РФ, девятый "гуманитарный конвой" должен был формироваться из 120 грузовиков.

REUTERS

В сети появились фотографии очередного "гуманитарного конвоя" из России, который уже прибыл на Донбасс.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Украина получила и приняла во внимание информацию России о намерении отправить очередной так называемый "гуманитарный конвой" на Донбасс.

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"Мы приняли во внимание эту информацию и соответствующим образом, как всегда, информируем российскую сторону о том, при каких условиях и каким образом такая гуманитарная помощь может быть поставлена. Собственно, российская сторона об этом прекрасно знает, поскольку мы такую информацию ей предоставляем постоянно", - сказал Евгений Перебыйнис.

Он выразил надежду, что российская сторона будет неуклонно соблюдать законодательство Украины.

Напомним, по информации МЧС РФ, девятый "гуманитарный конвой" должен был формироваться из 120 грузовиков.

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