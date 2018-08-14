"Каждая минута на счету": в МИД призвали Россию освободить Сенцова и других украинских пленников

Представитель министерства отметила, что каждая минута важна для спасения жизни Сенцова, который уже 93-й день голодает в знак протеста против незаконного заключения.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Российскую Федерацию освободить незаконно осужденных украинского режиссера Олега Сенцова и других более 70 украинских пленных, которые удерживаются в России.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter.

"Каждая минута на счету. 93-й день голодовки в знак протеста Олега Сенцова. Настойчиво призываем Россию освободить его и других более 70 пленников Кремля", - заявила Беца.

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Как сообщал УНИАН, Сенцов, задержанный ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года, в августе 2015 года приговорен к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов и заключенный в городе Лабытнанги на Ямале, 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.