Более ста европейских деятелей культуры призвали освободить Сенцова

Среди подписантов письма - министр культуры Франции Франсуа Ниссен, режиссер Жан-Люк Годар и Кен Лоуч.

Более сотни европейских деятелей культуры подписали новое обращение в поддержку Олега Сенцова, который уже 93-й день голодает в российской колонии.

"Его здоровье серьезно ухудшается изо дня в день, необходимо действовать, и действовать быстро", - говорится в письме, которое опубликовали во французской газете Le Monde, передает ТСН. Среди подписантов - министр культуры Франции Франсуа Ниссен, режиссер Жан-Люк Годар и Кен Лоуч.

По словам авторов обращения, приговор Сенцову является "нарушением международного права и основных правил правосудия". Они также призывают представителей ЕС и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться освобождения.

"Его единственная реальная "вина" заключается в том, что он продемонстрировал свободу выражения взглядов? Не стало ли его единственным "преступлением" то, что он смог показать свою политическую позицию через искусство?", - спрашивают в письме.

В своем обращении они сравнивают Сенцова с советскими диссидентами, такими как писатели Василий Гроссман и Александр Солженицын, которых преследовал режим за их идеи.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пообещал вскоре предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова.

Как сообщал УНИАН, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

9 августа адвокат политзаключенного сообщил, что состояние Сенцова тяжелое, у него случился третий кризис голодания.