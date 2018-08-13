Украина является рекордсменом по количеству потраченных на выборы средств - КИУ

18:57, 13 августа 2018
Политика
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Украинские политики является рекордсменом по количеству потраченных на выборы денег / фото УНИАН

Об этом сказал гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет Gazeta.ua.

"Мы являемся рекордсменами среди стран ЕС по количеству средств, которые партии тратят на политическую деятельность, прежде всего - на выборы. Сейчас нас удивляет ситуация, когда за 10 месяцев до выборов отдельные потенциальные кандидаты уже ведут полноценную кампанию - с телевизионной рекламой, наружной рекламой, борды, ситилайты, проведение масштабных мероприятий, палаточных кампаний. Естественно, когда за полгода до выборов политики наращивают свою активность. Но когда ведут прямую агитационную кампанию - это нонсенс...

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Украинские политические силы и кандидаты тратят в 2-3 раза больше средств, чем польские партии на выборах в Сейм или кандидаты в президенты Польши. Но есть и другая проблема: чрезвычайно большая тенизация избирательных средств. 3/4, 4/5 средств находятся в тени", - сказал Кошель.

Он подчеркнул, что с началом нового политического сезона Верховная Рада должна внести изменения в законодательство о президентских выборах, чтобы ограничить огромные потоки, которые идут на выборы.

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Теги: #КИУ#выборы в Украине#президентские выборы в Украине