Украина является рекордсменом по количеству потраченных на выборы средств - КИУ

В КИУ подчеркнули, что 3/4, 4/5 средств, потраченных политиками на выборах, находятся в тени.

Украинские политики больше всего среди европейских коллег тратят на предвыборную кампанию.

Об этом сказал гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, пишет Gazeta.ua.

"Мы являемся рекордсменами среди стран ЕС по количеству средств, которые партии тратят на политическую деятельность, прежде всего - на выборы. Сейчас нас удивляет ситуация, когда за 10 месяцев до выборов отдельные потенциальные кандидаты уже ведут полноценную кампанию - с телевизионной рекламой, наружной рекламой, борды, ситилайты, проведение масштабных мероприятий, палаточных кампаний. Естественно, когда за полгода до выборов политики наращивают свою активность. Но когда ведут прямую агитационную кампанию - это нонсенс...

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Украинские политические силы и кандидаты тратят в 2-3 раза больше средств, чем польские партии на выборах в Сейм или кандидаты в президенты Польши. Но есть и другая проблема: чрезвычайно большая тенизация избирательных средств. 3/4, 4/5 средств находятся в тени", - сказал Кошель.

Он подчеркнул, что с началом нового политического сезона Верховная Рада должна внести изменения в законодательство о президентских выборах, чтобы ограничить огромные потоки, которые идут на выборы.