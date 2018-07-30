Проблем не будет, если Порошенко решит не принимать участия в президентской кампании - нардеп

Сюмар отметила, что Порошенко только зимой сможет оценить ситуацию, в состоянии ли он ее выиграть.

Народный депутат Виктория Сюмар не видит проблемы, если действующий президент Петр Порошенко примет решение не баллотироваться в президенты в следующей кампании.

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Об этом она заявила в интервью Украинской правде. По ее словам, свою историческую роль стабилизации государства во время войны он, очевидно, выполнил. При этом она отметила, что, бесспорно, он имеет амбиции выиграть второй раз и получить срок президента".

"Я слышала от президента заявления, что он еще ни одни выборы не проиграл. Поэтому думаю, что он только зимой сможет оценить ситуацию, способен ли он их выиграть", - сообщила Сюмар.

"Напомню, что это удавалось в Украине только одному кандидату Леониду Кучме, при чрезвычайно отличных обстоятельствах. Когда у Кучмы были и подконтрольные СМИ, когда интернет не был столь распространен, когда все олигархи сделали на него ставку, и когда и запад, и восток его поддержали", - отметила депутат.

На вопрос, верит ли она, что Порошенко попадет во второй тур, Сюмар ответила, что все может быть.

"Вспомните Кучму и его раскол оппозиции. Если он сможет распылить поля своих конкурентов – спокойно может попасть. Это напрямую зависит от того, как себя поведут властные партнеры Порошенко, то есть Гройсман, Кличко и Яценюк. Если кто-то из них пойдет на выборы, то выйти во второй тур Порошенко будет почти невозможно", - высказала мнение Сюмар.

По ее мнению, Порошенко сам будет определяться уже непосредственно на старте официальной кампании, вплоть до последнего дня.