Минюст предоставил ЕСПЧ конкретные фамилии россиян, причастных к задержаниям и пыткам украинцев

По словам министра юстиции, речь идет о сотнях российских чиновников.

Новое украинское заявление против РФ, поданное в Европейский суд по правам человека, содержит конкретные фамилии российских чиновников, причастных к задержаниям и пыткам украинцев на территории страны-агрессора.

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Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Впервые украинским правительством подается юридический документ против РФ, который описывает массовые нарушения прав украинцев на территории страны-агрессора. Также в документе указаны конкретные фамилии причастных к этому должностных лиц», - отметил он.

Впервые украинским правительством подается юридический документ против РФ, который описывает массовые нарушения прав украинцев на территории страны-агрессора. Также в документе указаны конкретные фамилии причастных к этому чиновников. #ПРЯМА_МОВА — Павел Петренко (@Petrenko_Pavlo) 13 августа 2018 г.

По его словам, на сегодняшний день в Европейский суд по правам человека Минюстом поданы 6 межгосударственных заявлений против РФ со стороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшней пресс-конференции Петренко отметил, что хочет добиваться наказания для высшего руководства Российской Федерации и российских чиновников в Международном уголовном суде за незаконные задержания, похищения, осуждение и пытки украинских граждан.

Министр подчеркнул, что все причастные к задержаниям, похищениям и пыткам украинских граждан в России из числа руководства РФ должны понести ответственность.

«Лица, виновные в данных преследованиях, начиная от президента Российской Федерации и высших руководителей, и заканчивая конкретными следователями, прокурорами, судьями, операми, которые пытали, избивали и фабриковали дела против украинцев, чтобы они понесли ответственность по всей строгости международного уголовного права. И чтобы в отношении этих лиц были вынесены приговоры в Гаагском трибунале, и чтобы они попали в руки международного правосудия и отбыли адекватное наказание за те нечеловеческие действия, которые они совершили и совершают против украинских граждан», - отметил Петренко.

Также он напомнил, что в поданном 10 августа иске Украины против России в Европейский суд по правам человека подробно описаны дела 71 украинца, которые незаконно удерживаются в России.

«В нашем заявлении мы описали каждое дело по каждому 71 украинцу. Мы показали, что эти дела между собой похожи как братья-близнецы по одному признаку... Мы показали четкую фабрикацию дел против этих украинцев по признаку национальности, по признаку вероисповедания и их гражданской позиции. Этого раньше не было в юридической плоскости. Сейчас это появилось в виде межгосударственной жалобы против Российской Федерации», - заявил министр юстиции.

«Это дает сейчас нам возможность обращаться к нашим международным партнерам по введению отдельных персональных санкций в отношении тех лиц, которые причастны к этим делам... Мы будем требовать, чтобы санкции применялись как к организатору, которым является высшее руководство Российской Федерации, так и к конкретным исполнителям, конкретным российским судьям, конкретным прокурорам» - сказал он.

По его словам, речь идет о сотнях российских чиновников.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации с требованием обязать РФ освободить 71 незаконно удерживаемого украинца на территории России и в оккупированном Крыму. Также Украина будет призывать международных партнеров ввести санкции против руководства РФ за причастность к задержаниям, похищениям и пыткам украинских граждан в России по аналогии со "списком Магнитского".