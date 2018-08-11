О "жучке" в аквариуме знали лишь трое: Сытник рассказал, как появилось дело против Холодницкого

На вопрос, сколько именно людей знали о «жучке», директор НАБУ ответил: «Трое. Грубо говоря, трое людей».

Лишь трое детективов Национального антикоррупционного бюро знали, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького установлено тайное подслушивающее устройство.

Об этом в интервью "Громадському" рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

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Отвечая на вопрос, как появилось дело по Холодницькому, Сытник сказал: «Было зарегистрировано уголовное производство в Генеральной прокуратуре. И ею было получено разрешение суда на проведение негласных следственных действий. Выполнение этого постановления было поручено детективам НАБУ. И силами оперативно-технического управления, и детективами НАБУ это постановление было выполнено. О выполнении этого постановления знало очень ограниченное количество лиц, исключительно из детективов НАБУ».

На уточняющий вопрос, сколько именно людей знали о «жучке», Сытник ответил: «Трое. Грубо говоря, трое людей».

«В Генпрокуратуре знали о том, что есть это постановление. Но как оно выполняется, началось ее исполнение или нет – Генеральная прокуратура об этом не знала. Тогда на определенном этапе была выявлена эта аппаратура. Тезисы о том, что здесь нет ничего криминального, как раз не соответствуют действительности. Это наше мнение», — добавил директор НАБУ.