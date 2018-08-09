За дело против главы САП Холодницкого взялось СБУ – Сытник

По словам директора НАБУ Артема Сытника, сейчас бюро к расследованию не имеет "никакого отношения".

Расследованием дела против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого будет занимается Служба безопасности Украины.

Об этом в эфире «Громадського» сообщил директор Национального антикоррупционного Бюро Украины Артем Сытник.

По его словам, когда информация о расследовании в отношении Холодницкого стала публичной, была создана следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входили детективы НАБУ. Однако сейчас, как отметил Сытник, их оттуда «выкинули».

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Как сообщал УНИАН, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

26 июля КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором. Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия. После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Позор!».

27 июля стало известно, что Холодницкий ушел в отпуск до 13 сентября.