Резонансные задержания чиновников: Луценко подвел итоги "охоты" на взяточников за четверг (фото)

Ранее Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал $50 тыс.

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины 9 августа задержала старшего следователя ГПУ по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Хет-трик дня. Генинспекция задержала с поличным старшего следователя ГПУ, который требовал $50 тыс.", – написал Луценко.

Читайте такжеУкраина ежегодно теряет из-за коррупции на таможне более 4 миллиардов евро – СМИ

Под "хет-триком" подразумевались задержания предполагаемых взяточников, о которых сообщалось ранее 9 августа. По данным ГПУ, чиновник Государственной фискальной службы Украины требовал $20 тыс. с предпринимателей за уменьшение штрафных санкций.

Также Луценко сообщал о задержании владельца сайта theinsider.ua Алексея Тамразова. По словам генпрокурора, тот пытался дать взятку в размере $200 тыс. за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве.

Юрист Александр Леменов сообщил, что заявителем по делу о даче взятки выступил бывший сотрудник Главной военной прокуратуры Константин Кулик, который сам подозревается в незаконном обогащении.