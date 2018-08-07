Rzeczpospolita: Цена безразличия Запада к войне России против Грузии оказалась слишком высокой

Если бы Москве дали отпор десять лет назад, возможно сейчас не пришлось бы решать, как остановить ее агрессию против Украины и вмешательство в дела западных демократий.

Десять лет назад Россия показала Западу, что считает войну удобным инструментом для реализации своих империалистических целей. Для этого она устроила вторжение в Грузию. Но Запад не захотел на это обращать внимание.

Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что в 2008 году Кремль не проучили за атаку против небольшой кавказской страны. А потом в 2014 году Запад с удивлением наблюдал, как Россия вторгалась в Украину – страну побольше, которая имеет общие границы со странами ЕС и НАТО. Наконец, на вторую войну США и Европа все же обратили внимание. Помня об их реакции на вторжение российских войск в Грузию, даже трудно представить, что санкции против Москвы за агрессию против Украины до сих пор в силе. Впрочем, по мнению издания, реалистичный подход к России не будет продолжаться вечно.

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Польская газета предлагает вспомнить тактику российских военных авантюр. Грузия сначала стала жертвой кибератак против правительственных систем, потом она заметила тысячи российских солдат у своих границ, которые подстрекали пророссийских сепаратистов в определенных регионах. А потом в тоннеле, который соединяет российскую Северную Осетию с грузинской Южной Осетией, въехали российские танки и грузовики с российскими солдатами. Грузия уже была втянута в войну.

7 августа 2008 года в 23:35 грузинский президент Михеил Саакашвили отдал приказ атаковать столицу сепаратистов Цхинвали, которая расположена за несколько километров от упомянутого выше тоннеля. Через двое суток после этого под атакой была уже столица Грузии. Стоит помнить ту тишину в Тбилиси, в которую люди вслушивались, пытаясь услышать, приближаются ли российские танки, чтобы разгромить президентский дворец.

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Однако, до дворца они не доехали несмотря на то, что Владимир Путин, который в то время сидел в кресле российского премьер-министра, обещал повесить Саакашвили за интимные части тела.

«Захват столиц, вывешивание российских флагов на президентских дворцах на самом деле не нужны. Чтобы держать в узде другие страны, достаточно оккупировать их провинциальные земли. Это может уничтожить мечты о присоединении к западному миру, к НАТО и к ЕС», - пишет издание.