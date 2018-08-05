В Украине отмечают День воздушных сил

Руководители государства поздравили воинов Воздушных сил с профессиональным праздником.

Руководство государства поздравило личный состав и ветеранов Воздушных сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником - Днем Воздушных сил, который отмечается в первое воскресенье августа.

«Благодаря вашей упорной самоотверженной службе Воздушные силы являются мощным видом Вооруженных сил Украины, который способен качественно выполнять задачи по защите воздушного пространства государства. В сложных условиях современной воздушной обстановки экипажи авиационных бригад, расчеты зенитных ракетных и радиотехнических подразделений и днем и ночью несут боевое дежурство, уверенно выполняют полетные задания, выявляют и сопровождают воздушные цели», - говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко, обнародованном на его официальном сайте.

Он подчеркнул, что свое высокое мастерство, мужество и героизм воины Воздушных сил подтверждают во время противостояния российской агрессии на Востоке Украины, осуществляя боевые вылеты, поддерживают и прикрывают с воздуха наши сухопутные подразделения.

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«Вечная память и слава героям, которые не вернулись с боевых вылетов, героически погибли, удерживая позиции, и до конца выполнили свой долг перед Украиной. Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах и будет служить образцом честного беззаветного служения Отечеству», - говорится в поздравлении президента.

«Верю, что ваша высокое профессиональное мастерство в сочетании с мощным оружием и военной техникой и в дальнейшем будет оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства», - отметил Порошенко и пожелал воинам Воздушных сил чистого неба, удачных взлетов и побед.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что с начала российской вооруженной агрессии в Крыму и на Донбассе Воздушные силы «выполняют чрезвычайно важную работу в вооруженном противостоянии с противником как в воздухе, так и на земле». «Опыт настоящих боевых действий делает отечественные воздушные силы, как и украинское войско в целом, боеспособной боевой единицей, способной выполнять задачи самого высокого уровня сложности и отвечать на самые сложные вызовы современного мира», - говорится в поздравлении Гройсмана, обнародованном на Правительственном портале.

Премьер подчеркнул, что введение стандартов НАТО, совместные боевые учения с представителями Альянса, модернизация технической базы, обновление вооружений, внедрение современных технических и военных нормативов направляют развитие Воздушных сил в направлении лучших мировых образцов. «Мы не остановимся на достигнутом и продолжим внедрять стандарты НАТО в украинской армии и обеспечивать соблюдение принципов Альянса в управлении не только оборонительными структурами, но и в обществе в целом. Ведь наша стратегическая цель - членство в Североатлантическом Альянсе, что станет залогом нашей безопасности и уверенности в собственных силах перед агрессором», - добавил Гройсман.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что военнослужащие Воздушных сил «за короткий период обрели мощность и боевой опыт в деле профессиональной защиты воздушного пространства нашего государства, проявляя самоотверженность и мужество, образцовую верность и героизм при выполнении задач по сдерживанию вооруженной агрессии».

«Мастерство украинских пилотов известна и признана далеко за пределами Украины. Образцовое выполнение транспортных перевозок, задач миротворческого характера и демонстрации лётной выучки во время представления Украины на международных выставках авиационной техники - далеко не полный перечень побед наших военных летчиков, которые заслужили уважение во многих странах мира», - говорится в поздравлении Турчинова, обнародованном пресс- службой СНБО.

Он добавил, что государство прилагает все усилия к обновлению и модернизации авиационной техники с учетом сегодняшних требований и вызовов национальной безопасности Украины.

«Выражаю глубокую благодарность всем военнослужащим Воздушных сил Вооруженных сил Украины за образцовое выполнение воинского долга, их работникам - за добросовестный труд на благо Украины, а ветеранам военной авиации - за преданность и весомый вклад в дело подготовки молодого поколения украинских соколов и инженерно-технического состава», - отметил секретарь СНБО.