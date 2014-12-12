В зону АТО передадут мобильный "блокпост-городок" на 30 военных

Как сообщили в Управлении связей с общественностью МВД, автономная система зданий рассчитана на размещение в месте дислокации блокпоста. Эту систему направят в зону проведения АТО, а до конца года туда направят еще шесть подобных городков.

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В МВД отметили, что мобильный "блокпост-городок" является автономной системой и включает в себя 12 зданий. В их числе – 5 жилых модулей, каждый из которых рассчитан на 6 человек. Стены зданий утеплены, что позволяет обеспечить комфортные условия проживания даже при температурах до –30.

В отдельных модулях расположены столовая с кухней, санузел, душевая, прачечная. Кроме того, в состав городка включены штабной модуль и два контрольно-пропускных пункта.

Тепло, горячую воду и электроэнергию для нужд бойцов обеспечивает дизель-электрогенератор. В состав городка входит отдельный модуль, в котором расположены два генератора. В случае выхода из строя одного из них другой может его заменить. В этом же помещении расположены емкости для воды и дизельного топлива.