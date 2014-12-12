Боевики сегодня пять раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Однако площадкой для демарша они выбрали район Мариуполя. Сначала они устроили стрельбу в окрестностях населенного пункта Пищевик. К обычной провокационной стрельбы украинские военные давно привыкли. Но, как выяснилось, это все было частью заранее подготовленного сценария: чуть позже в районе Пищевик на территории, подконтрольный боевикам, уже были слышны взрывы из «Градов». Около 11 часов в этом же населенном пункте бандиты задерживают наблюдательную миссию ОБСЕ. Международных наблюдателей они отвезли на заранее «обработанную» террористами школу на окраине Павлополя. И, демонстрируя разрушение школы, утверждали, что ее разрушили украинские военные", - говорится в сообщении.

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Ранее заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг заявил, что, несмотря на уменьшение боевиками интенсивности обстрелов, риск эскалации конфликта на Донбассе остается.