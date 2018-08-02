Управление СБУ в Киеве возглавил прокурор, который избежал люстрации - СМИ

В разгар противостояния на Майдане Валендюк получил награду от Пшонки, а впоследствии избежал люстрации.

Президент Петр Порошенко поручил уволить с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Сергея Семочко, который занимал эту должность с мая, и назначить вместо него Олега Валендюка.

Как передает Украинская правда, об этом сообщается в соответствующих указах президента №223/2018 об увольнении Семочки и №226/2018 о назначении Валендюка.

Кроме того, другим указом №225/2018, Порошенко назначил Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Все эти указы датированы 31 июля.

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16 декабря 2017 года возле Администрации президента в объектив программы "Схемы" попал бывший исполняющий обязанности прокурора Киева Олег Валендюк. На момент съемок он был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым.

За пять дней Валендюк снова пришел на Банковую, а через две недели – 3 января 2017 года – его назначили заместителем начальника управления организационно-аналитического обеспечения деятельности руководства департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры.

Ранее "Схемы" сообщали, как в разгар противостояния на Майдане Валендюк получил награду от тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

За день до расстрела Небесной сотни ему назначили денежную премию "за активное участие в решении насущных вопросов прокурорской деятельности в условиях сложной ситуации, которая возникла в Украине в связи с массовыми акциями протеста".

Валендюк известен тем, что избежал люстрации после Революции достоинства благодаря судебному решению Окружного административного суда.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе суд впервые восстановил в должности люстрованого прокурора.