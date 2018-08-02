Оболонский суд вызвал Януковича для участия в судебных прениях (документ)

В случае неприбытия Януковича в суд, к нему могут применить принудительный привод или денежный штраф.

Оболонский райсуд города Киева, который рассматривает дело о госизмене Виктора Януковича, вызывает экс-президента-беглеца для участия в судебных прениях.

Это подтверждает повестка на имя Виктора Януковича, обнародованная на сайте суда.

В документе говорится, что в случае неприбытия обвиняемого, к нему могут применить принудительный привод или денежный штраф. Также неявка обвиняемого может быть поводом для пересмотра меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, суд в очередной раз перенес дату судебных прений в деле о госизмене Януковича. Они должны состояться 16 и 17 августа.

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Судебные прения по делу должны были начаться еще 19 апреля, однако тогда адвокаты Януковича привели свидетелей и суд продолжил заслушивание свидетелей. Второй раз и третий раз дебаты были сорваны также стороной защиты 30 и 31 июля.

Справка УНИАН. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

В то же время, Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко. Экс-президент подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 10:00 13 сентября.