Адвокаты Януковича снова сорвали судебное заседание и покинули зал

Уже в четвертый раз Оболонский райсуд не может начать судебные прения по делу бывшего президента-беглеца.

Новоназначенный государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Виктор Овсянников и наемный защитник Александр Байдык покинули в знак протеста судебное заседание Оболонского районного суда Киева, где должны были продолжиться судебные прения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании суда по делу о совершении государственной измены Януковичем судья Владислав Девятко предоставил слово прокурорам судебных прений.

Когда начал выступать прокурор Руслан Кравченко, адвокат Байдык стал его перебивать, кричать, что они готовы заслушать свидетелей защиты, и это нужно сделать сегодня, а также, что он имеет ходатайство в суд.

Однако судья и прокуроры на это не обращали внимания. Через несколько минут оба адвоката - по договору и государственный - просто покинули судебный зал.

Читайте такжеВ деле о госизмене Януковича появился пятый адвокат

После этого судья Девятко объявил перерыв до 14.00 для того, чтобы найти другого государственного адвоката и все же начать судебные прения.

Как сообщал УНИАН, судебные прения по делу о госизмене Януковича должны были начаться еще 19 апреля, однако тогда его адвокаты привели свидетелей и суд продлил заслушивание свидетелей. Во второй раз и в третий раз прения были сорваны также стороной защиты 30 и 31 июля.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

В то же время, Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко.

Экс-президент подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 10:00 13 сентября.