Эксперт в деталях рассказал об оружии, которое Савченко и Рубан намеревались использовать для теракта в Киеве

Среди изъятого оружия были пулемет и винтовка, которые пробивают даже бронированные автомобили.

У народного депутата Надежды Савченко и руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана был изъят немалый арсенал оружия, который они собирались применить во время совершения теракта в Верховной Раде.

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Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин во время совместного брифинга руководства СБУ и ГПУ о завершении досудебного расследования по делу о подготовке теракта в Киеве, передает ТСН.

"Было изъято четыре 120-мм миномета и 46 мин к ним, 44 из которых - осколочно-фугасные и две дымовые. Они предназначены для того, чтобы определить, куда падают мины как наведение на тот или иной объект, по которому нужно выстрелить. 44 мины - это примерно от 10 до 12 минут выстрелов четырех минометов. Максимально - 15", - рассказал он.

По словам Рувина, для применения этих минометов требуется небольшое количество людей, которое обладает минимальными знаниями об этом оружии.

"Также был изъят пулемет калибром 12,7-мм - максимальным для стрелкового оружия - "Утес", снайперская винтовка "Дончанка", производства "ДНР", также калибром 12,7-мм. К ним большое количество патронов, почти тысяча. Возможности обученного снайпера, как мы думаем, - [убийство] от 15 до 17 человек в минуту. "Утес" и "Дончанка" пробивают 40-миллиметровую броню [уточнение от генпрокурора Юрия Луценко, речь идет о любом бронированном автомобиле]", - отметил эксперт.

Кроме этого правоохранители изъяли восемь автоматов АК-74 и автомат АК-74 с полным комплектом патронов - это около 5 тыс. патронов. Также два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7 и к ним 12 штатных выстрелов и два выстрела, переделанных из 82-миллиметровых мин.

"Два гранатомета РПГ-22, одноразовых, 12 противопехотных мин МОН-50 с радиусом сплошного поражения 50 м. 80 гранат, из них 20 - Ф-1, в народе "лимонка", с расстоянием поражения людей в 200 м. И 60 гранат РГД-5 наступательного действия с радиусом поражения в 25-30 м. Еще были подствольные гранатометы и другие боеприпасы, которые мы пока не понимаем, как бы использовались в нужный момент", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Он ехал с оккупированных территорий, и в его грузе нашли оружие и боеприпасы. Переговорщика обвиняют в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием.

Впоследствии в сговоре с Рубаном обвинили нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и одобрила привлечение к уголовной ответственности и арест.

Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства страны с целью государственного переворота. Голосовать против Савченко убедило депутатов 30-минутное видео. На нем она вместе со своим сообщником Владимиром Рубаном в деталях планируют террористическую атаку с тысячами жертв в Киеве.