Савченко объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста

Судья Шевченковского райсуда продлил меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 10 сентября.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и госпереворота, объявила бессрочную голодовку в связи с продлением срока содержания под стражей.

Об этом на странице в Facebook сообщила заместитель председателя партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко, обнародовав фотокопии соответствующих заявлений Савченко и судебного постановления.

"Я объявляю бессрочную голодовку на беззаконные преступные действия судьи Бугеля, прокуроров Банника и Климовича, следователя Томусяка, которые осудили меня без адвокатов, не дав мне даже возможность высказать свою позицию в судебном заседании в свою защиту", - написала Савченко.

Также Савченко заявила, что отказывается от врачебного надзора в пенитенциарной системе Украины из-за недоверия к врачам.

Согласно постановлению судьи Шевченковского районного суда Владимира Бугиля, мера пресечения Савченко в виде содержания под стражей продлена до 10 сентября.

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Справка УНИАН. Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады. Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.