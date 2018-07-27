Досудебное следствие по делу Савченко и Рубана будет закончено в ближайшие 10 дней - Матиос

Военная прокуратура будет поддерживать государственное публичное обвинение, дело будет направлено в суд.

В ближайшие десять дней будет закончено досудебное следствие по делу народного депутата Надежды Савченко и ее подельника Владимира Рубана, которых обвиняют в подготовке теракта и попытке свержения государственной власти.

Об этом в эфире "Прямого" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Процессуально хочу доказать, что в ближайшие десять дней расследование дела указанных лиц подозреваемых – Рубана и нардепа Савченко – будет закончено, проведены все необходимые следственные действия и будут объявлены предоставленные материалы, чтобы они ознакомились. Они ознакомятся – дело будет направлено в суд, согласно УПК. Военная прокуратура будет поддерживать государственное публичное обвинение", - рассказал Матиос.

По его словам, по окончании следствия он проведет пресс-конференцию вместе с генеральным прокурором Юрием Луценко.

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"У нас была беседа с генеральным прокурором и согласовали, чтобы в канун независимости, в преддверие вообще знаковых для украинцев вещей мы снова и снова сказали, на чем базируется публичная позиция государства, которая героя фактически обвиняет или подозревает в свершившихся вещах. Поэтому при окончании следствия, наверное, будет проведен брифинг и пресс-конференция, на которой будут озвучены те доказательства, которые добыты, будут наглядно показаны те вещи, которые нам удалось сделать и которые составляют основу наших убеждений, что есть все достаточные основания направить обвинительный акт в суд", - отметил Матиос.

Ранее сообщалось, что Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины. 22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая. 15 мая арест был продлен до 13 июля.