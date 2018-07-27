Финансист РФ похвалил "Крымскую декларацию" США и спрогнозировал возвращение полуострова в Украину

Российский блогер отметил, что декларация США является важным документом в понимании того, что Крым будет освобожден, но этого недостаточно, чтобы это произошло при Путине и, скорее всего, во время его жизни.

Освобождение оккупированного Российской Федерацией Крыма долго ждать не придется.

Об этом "Апострофу" заявил российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Думаю, что освобождение Крыма от российской оккупации не заставит себя ждать долгие-долгие десятилетия, как это было при Советском Союзе. Но при Путине (президенте РФ Владимире Путине, - ред.) и путинизме освобождение Крыма маловероятно, фактически невозможно", - отметил он.

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В то же время Рабинович добавил, что формулировки декларации США о непризнании аннексии Крыма Россией чрезвычайно жесткие.

"Ее текст, наверное, идеальный. Он практически полностью повторяет позицию США по поводу аннексии Советским Союзом стран Балтии в 1940 году - полное непризнание акта этой агрессии и аннексии. Да, это не был решающий документ в освобождении этих стран. С другой стороны, это был исторический документ, что подтверждает позицию, которая не менялась на протяжении десятилетий, пока эти страны не получили независимость", - подчеркнул он.

Рабинович уточнил, что декларация США является важным документом в понимании того, что Крым будет освобожден, но этого недостаточно, чтобы это произошло при Путине и, скорее всего, во время его жизни.