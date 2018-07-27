Финансист РФ похвалил "Крымскую декларацию" США и спрогнозировал возвращение полуострова в Украину
Освобождение оккупированного Российской Федерацией Крыма долго ждать не придется.
Об этом "Апострофу" заявил российский блогер и финансист Слава Рабинович.
"Думаю, что освобождение Крыма от российской оккупации не заставит себя ждать долгие-долгие десятилетия, как это было при Советском Союзе. Но при Путине (президенте РФ Владимире Путине, - ред.) и путинизме освобождение Крыма маловероятно, фактически невозможно", - отметил он.
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В то же время Рабинович добавил, что формулировки декларации США о непризнании аннексии Крыма Россией чрезвычайно жесткие.
"Ее текст, наверное, идеальный. Он практически полностью повторяет позицию США по поводу аннексии Советским Союзом стран Балтии в 1940 году - полное непризнание акта этой агрессии и аннексии. Да, это не был решающий документ в освобождении этих стран. С другой стороны, это был исторический документ, что подтверждает позицию, которая не менялась на протяжении десятилетий, пока эти страны не получили независимость", - подчеркнул он.
Рабинович уточнил, что декларация США является важным документом в понимании того, что Крым будет освобожден, но этого недостаточно, чтобы это произошло при Путине и, скорее всего, во время его жизни.