Тимошенко признала, что отправила Нафтогаз в Москву со своими директивами

Правительство не допустит заключения соглашения о поставках газа в 2008 году по цене более 179,5 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов.

Она сообщила, что делегация НАК "Нафтогаз Украины", которая отправилась сегодня на переговоры в Москву с ОАО «Газпром», получила четкие директивы от правительства.

В директивах «прямо написано, чтобы запретить любой газ подписывать по цене выше 179,5 долл. за тыс. куб. м – никаких других цен быть не может», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что в директивах, в частности, говорится о том, что весь газ, полученный Украиной в 2007 году, должен быть оформлен по цене не более 130 долл. за тысячу кубометров, включая газ, который был в прошлом году закачан в подземные хранилища газа и который используется сегодня.

Как сказала премьер, директивами предусмотрено, что газ в 2008 году «не может быть принят по другой цене кроме 179,5 долл. за тысячу куб. м, и все акты должны быть оформлены, а также должно быть оформлено соглашение о поставках газа в Украину в 2008 году”.

«Никаких передергиваний цен быть не может», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Комментируя появившуюся сегодня информацию о подписании соглашений о поставках газа в Украину по цене 321 доллар за тысячу кубометров, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что это говорит о том, что ее опасения в отношении цены на газ были небезосновательными. «Что идут другие команды, идут другие переговорные процессы, и я, безусловно, розберусь, есть ли какие-то подписанные документы по цене 314 или 321 доллар. И безусловно, правительство не допустит подписания таких соглашений», - заявила она.

Премьер предположила, что подобные разговоры могут возникать по поводу 4 млрд. кубометров газа, который был экспортирован «РосУкрЭнерго» в страны ЕС. «Но он был среднеазиатского происхождения», - сказала она, отметив, что этот «газ был просто отобран у Украины, и сегодня Украину ставят лицом перед искусственно созданным дефицитом газа... и покрывают этот дефицит российским газом по цене более чем 300 долларов за тысячу кубометров».

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что правительство не может поддержать такую политику поведения со среднеазиатским газом, и такую политику установления цены и покрытия дефицита.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, делегация НАК «Нафтогаз Украины» вылетает в Москву для проведения очередного раунда переговоров с российским «Газпромом» для согласования проектов долгосрочных соглашений о поставке газа в Украину. В состав делегации, возглавляемой председателем правления «Нафтогаза Украины» Олегом ДУБИНОЙ, войдут также его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО и заместитель Владимир ТРИКОЛИЧ.

По сообщению пресс-службы НАК, делегация имеет полный пакет директив относительно позиции Украины на переговорах с ОАО «Газпром». При этом компания исходит из того, что в 2008 году для потребителей Украины будет использован исключительно среднеазиатский газ по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.

«Нафтогаз» также подчеркнул, что «в балансе компании на текущий год для потребителей Украины объемы российского газа не запланированы. По данным Энергетической таможни, в текущем году газ российского происхождения на украинской таможенной территории не растаможивался».