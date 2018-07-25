Италия не признает аннексию Крыма Россией - глава итальянского МИД

20:11, 25 июля 2018
Политика
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Энцо Моаверо Миланези / REUTERS

Как сообщает итальянское издание ANSA, об этом глава МИД Италии сказал, отвечая на вопрос "левого" депутата Лауры Болдрини.

"Правительство уважает нормы международного права", - подчеркнул Миланези, говоря об аннексии Крыма Россией, к которой также из-за вторжения на восток Украины были введены санкции.

Как сообщал УНИАН, 20 июля вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией». Также он выступил за отмену санкций против РФ.

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Известно, что Сальвини является представителем партии "Лига" (прежнее название "Лига Севера"), которую подозревают в тесных связях с руководящей партией Кремля "Единая Россия", и в частности, в получении финансирования. В то же время Сальвини отрицает, что его партия финансируется российскими деньгами.

Журналисты издания The Washington Post попросили его прокомментировать обвинения в том, что его партия "Лига" принимает средства от российской правящей партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"Это фальшивые новости. Мы судимся с теми, кто сообщает об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля, ни одного доллара", - утверждает Сальвини.

В то же время относительно существования соглашения между партиями "Лига" и "Единая Россия" министр ответил: "Да, это было политическое соглашение, относительно которого происходила трансляция во всемирной сети. Предметом соглашения было сотрудничество между молодежными движениями по культурным и экономическим вопросам, так же, как и с другими партиями, такими как "Национальный фронт" во Франции и Австрийской партией свободы".

В МИД Украины назвали заявления Сальвини недопустимыми и пригласили в министерство посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, который заверил, что его страна последовательна в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Теги: #Италия#Украина#аннексия Крыма