Италия не признает аннексию Крыма Россией - глава итальянского МИД

Министр Энцо Моаверо Миланези подчеркнул, что Италия соблюдает международное право.

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези подчеркивает, что его страна не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Как сообщает итальянское издание ANSA, об этом глава МИД Италии сказал, отвечая на вопрос "левого" депутата Лауры Болдрини.

"Правительство уважает нормы международного права", - подчеркнул Миланези, говоря об аннексии Крыма Россией, к которой также из-за вторжения на восток Украины были введены санкции.

Как сообщал УНИАН, 20 июля вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью американскому изданию The Washington Post назвал оккупацию Крыма Российской Федерацией в 2014 году законной, а Революцию достоинства в Украине «псевдореволюцией». Также он выступил за отмену санкций против РФ.

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Известно, что Сальвини является представителем партии "Лига" (прежнее название "Лига Севера"), которую подозревают в тесных связях с руководящей партией Кремля "Единая Россия", и в частности, в получении финансирования. В то же время Сальвини отрицает, что его партия финансируется российскими деньгами.

Журналисты издания The Washington Post попросили его прокомментировать обвинения в том, что его партия "Лига" принимает средства от российской правящей партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"Это фальшивые новости. Мы судимся с теми, кто сообщает об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни рубля, ни одного доллара", - утверждает Сальвини.

В то же время относительно существования соглашения между партиями "Лига" и "Единая Россия" министр ответил: "Да, это было политическое соглашение, относительно которого происходила трансляция во всемирной сети. Предметом соглашения было сотрудничество между молодежными движениями по культурным и экономическим вопросам, так же, как и с другими партиями, такими как "Национальный фронт" во Франции и Австрийской партией свободы".

В МИД Украины назвали заявления Сальвини недопустимыми и пригласили в министерство посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, который заверил, что его страна последовательна в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.