РФ иногда до трех суток задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты Керченским проливом

Это влияет на экономическую привлекательность Украины и может расцениваться как элемент экономического давления со стороны России, отмечают в ведомстве.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян заявляет, что Россия иногда до трех суток задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты, не давая им разрешения на проход Керченским проливом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Российская Федерация сейчас начала задерживать иностранные суда, идущие в украинские порты, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив», - отметил представитель ГПСУ.

Слободян добавил, что, согласно имеющейся информации, время задержки судна составляет иногда до трех суток, в течение которых Россия не предоставляет разрешения для прохода Керченским проливом.

«Это все влияет и на мощности наших прибрежных регионов в Азовском море, это все влияет и на экономическую привлекательность Украины», - констатировал он.

По его словам, это можно трактовать как элемент экономического давления.