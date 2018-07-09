В ГПСУ объяснили: россияне в Азовском море не задерживали судна, а лишь осмотрели их (видео)

По словам помощника председателя Госпогранслужбы, 2 из осмотренных россиянами суден уже прибыли в порты Украины.

орговые суда в Азовском море были не задержаны, а осмотрены российскими пограничниками.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Речь идет не о задержке судов, а об осмотре. Государственная пограничная служба говорит об этом, начиная со второй половины апреля, что российская сторона, российские пограничники начали осматривать иностранные суда, которые следуют как в порты Украины, так и из портов Украины. К сожалению, мы являемся заложниками ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение. Поэтому еще раз говорю: никто не задерживал, россияне их осмотрели и после этого они продолжили свой путь. Из тех 4 судов, которые следовали в порты Украины, два уже прибыли и еще два следуют и прибудут в ближайшее время в порты Украины», - отметил Слободян.

Как сообщал УНИАН, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид сегодня, 9 июля, заявила, что Федеральная служба безопасности России в Азовском море сегодня задержала 7 торговых судов, шедших из или в Мариуполь или Бердянск. По ее данным, несколькими днями ранее таких судов было 4.