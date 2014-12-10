В ГПУ говорят, что не отказывались от помощи Гаагского трибунала

Об этом заявили в пресс-службе ГПУ

"9 9 декабря одним из народных депутатов была распространена информация о якобы отказе генерального прокурора Украины Виталия Яремы от помощи прокуроров из Гаагского трибунала в расследовании преступлений, совершенных в отношении участников Майдана. Генеральная прокуратура Украины официально сообщает, что данная информация является ничем другим, как прямой дезинформацией общества, заказной фальшивкой, работающей против международного имиджа Украины. Приведенные так называемые "факты" полностью не соответствуют действительности и носят заказной характер" - говорится в сообщении.

Информация о "тайном" характере встречи очевидно противоречит здравому смыслу, поскольку сам факт встречи, тема и вопрос обсуждения были широко освещены в прессе и на официальном сайте Генпрокуратуры.

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Во время встречи представителям Гаагского трибунала генеральным прокурором Виталием Яремой было публично заявлено о готовности ГПУ к конструктивному сотрудничеству с Офисом Прокурора МУС для установления истины в трагических событиях, которые происходили в Украине во время мирных акций протеста.

Более того, именно Генпрокуратура инициировала направление собранных ею доказательств совершения преступлений против человечности во время событий на Майдане до Гаагского трибунала, что и стало толчком для указанного визита прокуроров МУС до Украины.

Организацией визита и подготовкой программы визита делегации Офиса Прокурора МУС занималось Министерство иностранных дел Украины, которое и определяло круг участников встречи, кроме представителей прокуратуры.

"К сожалению, в очередной раз вынуждены констатировать, что отдельные СМИ не считают нужным проверять информацию, получать ответы из первоисточника, пользуясь вторичными информационными носителями, сомнительного происхождения", - заявили в ГПУ.