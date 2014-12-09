Глава Госпогранслужбы признал угрозу обострения конфликта на границе с Россией

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"Нам также известно о перемещениях с территории РФ личного состава и вооружения на неконтролируемых украинскими пограничниками участках. На подконтрольных боевикам территориях периодически осуществляется ротация личного состава и другие мероприятия по созданию вооруженных группировок. Из этих районов активно действуют диверсионные разведывательные группы, которым мы противодействуем", - сказал он.

С начала октября, когда пограничники приступили к выполнению задач на полосе безопасности вдоль линии боевых действий, ими было выявлено множество тайников с вооружением и подготовленные позиции для стрельбы.

За это время пограничники изъяли более 6 тыс. боеприпасов, в том числе 253 гранаты.

Задержали 42 гражданина Украины, которые были причастны к действиям незаконных вооруженных формирований.

Основная задача пограничников на сегодня заключается в том, чтобы предотвращать проникновение незаконных вооруженных формирований с временно оккупированных территорий, задерживать оружие, боеприпасы и в целом - не допускать расширения зоны конфликта.

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"Кроме этого мы осуществляем контроль за перемещением товаров и грузов как из зоны, так и в зону АТО. В основном, это уголь, продукты питания, мясо, алкоголь и табачные изделия. Много товаров перемещается без сопроводительных документов либо с документами так называемых "ДНР" и "ЛНР", - рассказал глава Госпогранслужбы.

В то же время пограничники, по его словам, взялись за "военизацию" - возвращение к тем формам и методам, которые были присущи погранвойскам раньше.

"Увеличиваем войсковую составляющую", - отметил Назаренко.