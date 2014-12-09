Бизнесы друзей Януковича до сих пор работают в Австрии и Германии - СМИ

Активы с оборотом в 8 миллионов евро не заморожены, поскольку немецкие правоохранители до сих пор не могут установить их владельцев, пишет DW.

"До сих пор мы не знаем, кто является владельцами этого предприятия", - сообщили в прокуратуре города Ґера.

Сеть газовых автозаправок SparschweinGas, которую контролируют Сергей Курченко и Алексей Азаров, продолжает работу в Германии, несмотря на санкции ЕС.

Тогда Вена заблокировала компании LPG Trading GmbH, которая торговала в Западной Европе сжиженным газом, и на которую оформлено также и 100% акций SparschweinGas.

Но ответ немецкие правоохранители ожидают не раньше весны 2015 года.

Не все гладко и у австрийского МВД, потому что кроме LPG Trading GmbH в Австрии есть и другие бизнесы людей из окружения Януковича, которые до сих пор работают.

Так Вена заморозила активы SLAV Beteiligung GmbH, принадлежащей Андрею Клюеву.

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Этой компании до 2008 года принадлежал крупнейший в Украине оператор солнечных электростанций - компания ACTIV Solar GmbH.

ACTIV Solar переоформили на компанию из Лихтенштейна, и теперь она якобы не принадлежит Клюеву.

Активы ACTIV Solar и ее материнской компании до сих пор не заблокированы, хотя связь с Клюевым очевидна: одним из руководителей компании является зять Клюева Каве Эртефай, на одной из руководящих должностей там работает племянник Клюева Богдан, а ACTIV Solar GmbH и SLAV Beteiligung GmbH даже зарегистрированы по одному адресу.

Похоже, что этой схемой решили воспользоваться и Курченко с Азаровым.

В частности, недавно изменила номинального держателя компания Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, владельцем активов которой украинские СМИ называли Алексея Азарова.

Летом эти компании стали собственность Константина Пивоварова - давнего соратника Сергея Курченко, бывшего вице-президента ФК "Металлист".