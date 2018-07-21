МИД: события в Азовском море создают "искусственное обострение"

В ГНСУ ранее заявили, что РФ "продолжает досматривать суда, которые следуют из и до украинских портов на Азовском море".

Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "вопрос Азова" в настоящее время имеет "искусственно созданное обострение в информационном поле", а действия россиян "фактически не противоречат международному морскому праву".

Об этом Зеркаль заявила в эфире "5 канала".

"Сейчас есть искусственно созданное обострение в информационном поле вопроса Азова. Он (вопрос - ред.) всегда был. Военное присутствие в Азовском море у россиян больше, чем у нас, это понятно. По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для осмотра. Для этого не нужны никакие мандаты", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что в случае, когда задержание судов "не превышает разумный срок, нет жалоб от капитанов, судовладельцев, у Украины есть возможность сказать только, что мы "считаем".

"На основании чего? На основании информации в СМИ, что есть проблема с задержкой судов. Если у нас будут материалы, которые нам позволяют заявить протест против задержания, мы будем этим пользоваться", - заявила замглавы МИД.

При этом Зеркаль подчеркнула, что в настоящее время таких материалов нет.

"Мы все используем информацию из открытых источников. А у нас есть хотя бы одна жалоба от судовладельца или у нас есть хотя бы одна жалоба от капитана судна, которое было задержано? ... Сейчас я вижу очень много спекуляций вокруг этого, и ... мы понимаем, что любое напряжение в Азовском море может привести к неконтролируемым событиям", - добавила она.

Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 г. пограничники РФ задержали в Азовском море почти 100 украинских судов. Позже стало известно, что спецслужбы России задержали 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

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Омелян также заявил, что Украина ведет перговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

Украинские пограничники в свою очередь сообщили, что "россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов", которые следуют через Керченский пролив. По информации ГПСУ, с 30 апреля российские спецслужбы ежедневно останавливают судна для осмотра и идентификации экипажа.

В ГПСУ также заявили, что РФ "продолжает осматривать суда, идущие из и в украинские порты на Азовском море".

"Мы являемся заложниками Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в начале 2004 года. Согласно соглашению, Азовское море является морем внутреннего пользования для Украины и РФ, поэтому любая из сторон может свободно передвигаться по всему бассейну моря и соответственно осматривать те суда, которые вызывают подозрение, или по каким-то другим причинам", - отметили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину, но суда не задерживают, а осматривают, поэтому "формально россияне ничего не нарушают".

Также ГПСУ "знает обо всех осмотрах, документирует их и передает информацию правоохранительным органам, соответствующим министерствам и ведомствам".

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказы украинским военным, направленные на прекращение массовых задержаний судов, следующих через Керченский пролив.

Также Порошенко не исключил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполеи, возможно, военную операцию в Азовском море.