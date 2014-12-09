ЕС запрещает своим кораблям заходить лишь в два из семи крымских порта

Об этом в комментарии для Крым.Реалии сообщил руководитель отдела прессы и информации Представительства Евросоюза в Украине Юргис Вилчинскас.

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«Санкции Евросоюза с 25 июля 2014 года распространяются только на Севастопольский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт и Керченскую паромную переправу. Это означает, что с этого дня физическим и юридическим лица Евросоюза запрещена оплата портовых сборов этим хозяйствующим субъектам. На другие портовые инстанции в Крыму не распространяются целевые ограничительные меры Евросоюза», – пояснил Вилчинскас.

Он также уточнил, что Евросоюз не контролирует соблюдение режима транспортной блокады Крыма, и все меры по отношению к транспортным компаниям-нарушителям принимаются на уровне государств-членов Евросоюза.

С того момента, как Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании аннексии Крыма Россией, ни одна транспортная компания мира не имеет права направлять самолеты и корабли на территорию аннексированного полуострова. Согласно международному и украинскому законодательству, нарушение этой нормы влечет за собой строгие санкции, вплоть до ареста транспортного средства и запрета на международные рейсы.